"Глибоко розчаровані": США закликали Грузію не приймати "інспірований Кремлем" закон про "іноагентів"
Речник Держдепу США Метью Міллер закликав Грузію не ухвалювати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує закон РФ про іноземних агентів
Про це йдеться у його заяві.
"Ми глибоко розчаровані рішенням парламенту Грузії просувати інспіроване Кремлем законодавство про "іноземний вплив", - заявив Міллер.
Сполучені Штати закликають Грузію "не приймати законодавство, яке суперечить бажанням переважної більшості громадян Грузії - прагненню повністю інтегруватися в ЄС".
Речник додав, що у разі ухвалення цей закон може обмежити свободу вираження поглядів, стигматизувати організації, які надають ці переваги громадянам Грузії, і зашкодити незалежним медіа.
"Таке інспіроване Кремлем законодавство є неприйнятним, якщо метою є сприяння прозорості. Ми закликаємо всі сторони захистити право на мирні зібрання", - додав Міллер.
Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо
7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".
Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.
Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".
6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.
8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.
9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.
Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян.
Проте вже 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту зібрали людний мітинг і вимагають зустрічі з прем'єром.
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