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"Глибоко розчаровані": США закликали Грузію не приймати "інспірований Кремлем" закон про "іноагентів"

19 квітня, 2024 п'ятниця
06:45
Світ Держдеп США

Речник Держдепу США Метью Міллер закликав Грузію не ухвалювати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує закон РФ про іноземних агентів

Про це йдеться у його заяві.

"Ми глибоко розчаровані рішенням парламенту Грузії просувати інспіроване Кремлем законодавство про "іноземний вплив", - заявив Міллер.

Сполучені Штати закликають Грузію "не приймати законодавство, яке суперечить бажанням переважної більшості громадян Грузії - прагненню повністю інтегруватися в ЄС".

Речник додав, що у разі ухвалення цей закон може обмежити свободу вираження поглядів, стигматизувати організації, які надають ці переваги громадянам Грузії, і зашкодити незалежним медіа.

"Таке інспіроване Кремлем законодавство є неприйнятним, якщо метою є сприяння прозорості. Ми закликаємо всі сторони захистити право на мирні зібрання", - додав Міллер.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян. 

Проте вже 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту зібрали людний мітинг і вимагають зустрічі з прем'єром.

Теги:
Грузія
США
акції протестів
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