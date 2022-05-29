Понад 500 українських дітей-біженців очікують рішення про візу до Великої Британії, - The Guardian

Про це пише The Guardian.

Видання повідомляє, що багато з них чекають по два місяці і більше, щоб розглянули їхні справи. Деякі з них самотні в Європі. Вони покинули домівку, думаючи, що незабаром приєднаються до британської родини, яка готова їх прийняти. Інші мають дорослих братів і сестер або друзів сім’ї, які стали законними опікунами, але все ще не мають дозволу приїхати до Британії.

The Guardian пише, що близько 25 дітей без супроводу були допущені до Великої Британії протягом перших двох тижнів програми "Дім для України". Хоча зараз політика країни спрямована на те, що діти не можуть подорожувати без батьків, якщо вони не мають законного опікуна.

Раніше цього місяця The Guardian розповів історію 17-річного Назарія. Родина в Гемпширі були готові прийняти його, але він не отримав відповіді з моменту подання заявки 11 квітня. Він все ще перебуває в Україні без жодної відмови чи оновлення.

"Міністерство внутрішніх справ не дало мені жодної інформації. Я не знаю, що робити. Якщо це відмова, добре, але без будь-якої інформації це неможливо",- сказав він.

Бет Гардінер-Сміт, виконавча директорка благодійної організації для дітей-біженців Safe Passage сказала, що уряд має розширити програму "Дім для України", щоб включити дітей без супроводу, співпрацюючи з місцевою владою та благодійними організаціями для забезпечення захисту.

Навіть ті діти, кого британські господарі готові прийняти, не отримали рішення. Серед них 16-річний Тимофій Тимошенко з тяжким аутизмом, який, як повідомляє Guardian, все ще чекає в Польщі, щоб отримати дозвіл приєднатися до британської прийомної сім’ї.

Речник уряду Великої Британії сказав: "У зв’язку з проблемами захисту, неповнолітні без супроводу мають право на участь у програмі "Дім для України", лише якщо вони возз’єднуються з одним із батьків або законним опікуном у Великій Британії. Український уряд чітко заявив, що вони віддають перевагу тому, що дітей не слід забирати з України без батьків, і що переїзд дитини з рідного регіону має бути в їхніх інтересах".

25 березня до Великої Британії прибули перші біженці з України.

Згодом схему для прийому біженців з України "Homes for Ukraine" у Великій Британії назвали "бездушною та нелюдською" через бюрократичні аспекти.

3 травня міністерка внутрішніх справ Великої Британії Пріті Патель зіткнулась із судовими позовами через затримки віз для вимушено переміщених людей з України.

Станом на 19 травня до Великої Британії прибули понад 50 тис. українських біженців, країна видала понад 100 тис. віз.

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