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З початку війни до Великої Британії прибули понад 50 тис. українських біженців, країна видала понад 100 тис. віз

19 травня, 2022 четвер
17:34
біженці з України На фото біженці з України, які зустрілись з Джонсоном

З початку повномасштабного вторгнення Росії близько 53 800 українських біженців прибули до Великої Британії за програмою "Дім для України" або сімейною схемою. За обома програмами країна видала близько 107 400 віз, тобто лише половина з тих, хто отримав візу, прибули

Про це пише The Independent. 

"Майже 54 000 українців безпечно прибули до Великої Британії через наші схеми для України. Ми робимо все можливе, щоб підтримати новоприбулих, щоб вони могли створити тут життя і я з нетерпінням чекаю можливості вітати більше сімей у Великій Британії", - сказав міністр у справах біженців лорд Харрінгтон.

Видання повідомляє, що 20 800 приїхали до Великобританії за сімейною схемою, а 33 000 – за схемою спонсорства. Загалом було подано близько 128 100 заяв на отримання віз.

"Разом наша сімейна схема та програма "Дім для України" є одними з найшвидших і найбільших візових схем в історії Великої Британії. Понад 107 000 віз було видано трохи більше ніж за два місяці, що свідчить про те, що робота, яку ми зробили для прискорення процесу, працює і вдосконалюється щодня", - додав міністр у справах біженців.

  • Борис Джонсон зустрівся із вимушено переміщеними людьми з України. Групу з 10 людей прем'єр-міністр привітав у офіційній резиденції в центрі Лондона. 
  • Авіакомпанія Wizz Air пропонує безкоштовні квитки, щоб допомогти біженцям з України дістатись до Великої Британії.

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