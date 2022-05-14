Українські біженці у Великій Британії зустрілись із Борисом Джонсоном

Про це пише Evening Standard.

Частина людей прибули до Великої Британії за схемою "Дім для України" інші розмістились у родичів. Обидві програми розміщення українських біженців були створені урядом Британії після російського вторгнення.

Під час розмови із журналістами 40-річна Наталія Когут сказала, що її родина почувається в безпеці й вона вдячна Джонсону за підтримку, яку отримала Україна. Жінка розповіла, що виїхала з Києва разом зі своєю матір’ю, дочкою і сином та прибула до Великобританії 5 березня. Родину прийняла літня жінка, яка живе у великому будинку в Бірмінгемі, пояснила вона. Наталія сказала, що "ми тут почуваємося в безпеці", але додала, що вони хвилюються за її чоловіка, який все ще перебуває в Україні, доставляючи припаси та їжу.

Відповідаючи на запитання про зустріч з паном Джонсоном, вона відповіла: "Це було дивовижно, навіть громадяни Великої Британії не завжди можуть сказати, що вони зустрічалися з прем’єр-міністром і були в резиденції, і для нас це дивовижно".

Стів Морган, уродженець Ліверпуля, допоможе дістатись українським біженцям із Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до Великої Британії.

Авіакомпанія Wizz Air пропонує безкоштовні квитки, щоб допомогти біженцям з України дістатись до Британії за програмою "Дім для України". Квитки будуть доступні впродовж місяця (з 14 травня по 15 червня).

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