Українські біженці у Великій Британії зустрілись із Борисом Джонсоном
Борис Джонсон зустрівся із вимушено переміщеними людьми з України. Групу з 10 людей прем'єр-міністр привітав у офіційній резиденції в центрі Лондона
Про це пише Evening Standard.
Частина людей прибули до Великої Британії за схемою "Дім для України" інші розмістились у родичів. Обидві програми розміщення українських біженців були створені урядом Британії після російського вторгнення.
Під час розмови із журналістами 40-річна Наталія Когут сказала, що її родина почувається в безпеці й вона вдячна Джонсону за підтримку, яку отримала Україна. Жінка розповіла, що виїхала з Києва разом зі своєю матір’ю, дочкою і сином та прибула до Великобританії 5 березня. Родину прийняла літня жінка, яка живе у великому будинку в Бірмінгемі, пояснила вона. Наталія сказала, що "ми тут почуваємося в безпеці", але додала, що вони хвилюються за її чоловіка, який все ще перебуває в Україні, доставляючи припаси та їжу.
Відповідаючи на запитання про зустріч з паном Джонсоном, вона відповіла: "Це було дивовижно, навіть громадяни Великої Британії не завжди можуть сказати, що вони зустрічалися з прем’єр-міністром і були в резиденції, і для нас це дивовижно".
- Стів Морган, уродженець Ліверпуля, допоможе дістатись українським біженцям із Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до Великої Британії.
- Авіакомпанія Wizz Air пропонує безкоштовні квитки, щоб допомогти біженцям з України дістатись до Британії за програмою "Дім для України". Квитки будуть доступні впродовж місяця (з 14 травня по 15 червня).
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