Мільйонер з Ліверпуля допоможе організувати безкоштовний переліт до Британії для 10 тис. біженців з України
Стів Морган, уродженець Ліверпуля, допоможе дістатись українським біженцям із Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до Великої Британії
Про це пише Liverpool Echo.
Через свій благодійний фонд Морган співпрацює з авіакомпанією Wizz Air та трьома іншими некомерційними організаціями – Choose Love, The Shapiro Foundation та Ukraine Sponsorship Pathway UK (USPUK).
"Це фантастично, що ми можемо зіграти ключову роль у допомозі 10 000 українців, які залишилися спустошеними через війну. Працюючи з нашими партнерами, це чудовий приклад того, як ми можемо змінити ситуацію", - сказав він.
У березні чоловік говорив, що оплатитись витрати на доправлення 1000 українських біженців до Великої Британії.
"У нас було багато дискусій за лаштунками, але з точки зору логістики наші початкові ідеї виявилися надзвичайно складними, а український народ потребує негайної допомоги. У партнерстві з Wizz Air, Choose Love, The Shapiro Foundation та USPUK ми можемо запропонувати негайну допомогу на місцях", - додав він.
- Авіакомпанія Wizz Air пропонує безкоштовні квитки, щоб допомогти біженцям з України дістатись до Британії за програмою "Дім для України". Квитки будуть доступні впродовж місяця (з 14 травня по 15 червня).
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