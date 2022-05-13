Про це пише Liverpool Echo.

Через свій благодійний фонд Морган співпрацює з авіакомпанією Wizz Air та трьома іншими некомерційними організаціями – Choose Love, The Shapiro Foundation та Ukraine Sponsorship Pathway UK (USPUK).

"Це фантастично, що ми можемо зіграти ключову роль у допомозі 10 000 українців, які залишилися спустошеними через війну. Працюючи з нашими партнерами, це чудовий приклад того, як ми можемо змінити ситуацію", - сказав він.

У березні чоловік говорив, що оплатитись витрати на доправлення 1000 українських біженців до Великої Британії.

"У нас було багато дискусій за лаштунками, але з точки зору логістики наші початкові ідеї виявилися надзвичайно складними, а український народ потребує негайної допомоги. У партнерстві з Wizz Air, Choose Love, The Shapiro Foundation та USPUK ми можемо запропонувати негайну допомогу на місцях", - додав він.

Авіакомпанія Wizz Air пропонує безкоштовні квитки, щоб допомогти біженцям з України дістатись до Британії за програмою "Дім для України". Квитки будуть доступні впродовж місяця (з 14 травня по 15 червня).

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