Про це пише Travel Weekly.

За даними видання, люди, які через війну в Україні прибули до сусідніх країн - Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, отримають доступ до авіарейсів у межах спільної ініціативи з благодійними організаціями.

Безкоштовні квитки доступні на 61 маршрутах і включають один предмет ручної поклажі та один зареєстрований багаж на людину. Квитки будуть доступні впродовж місяця (з 14 травня по 15 червня). Видання повідомляє, що перші біженці повинні прибути в аеропорт Лутон з Кракова та Варшави в суботу.

"Основна мета цієї ініціативи — зробити українським біженцям доступний безкоштовний проїзд під час кризи, а також підтримати візову схему уряду Великобританії "Дім для України", - йдеться у заяві перевізника.

Станом на 5 травня за цією схемою українцям видано понад 95 тис. віз, 37 тис. вже прибули до Великобританії.

Група підтримки біженців Choose Love також створила офіційний вебсайт, на якому донори можуть перерахувати гроші, щоб збільшити початкову кількість безкоштовних квитків (10 000), а також надати підтримку біженцям, коли вони прибудуть до Великобританії.

Виконавчий директор авіакомпанії Джозеф Вараді сказав: "Ми сподіваємося, що ця ініціатива допоможе багатьом українцям дістатися безпечного місця у Великобританії".

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Пріті Патель зіткнулась із судовими позовами через затримки віз для вимушено переміщених людей з України.

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