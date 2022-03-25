До Великої Британії прибули перші біженці з України

Про це пише Sky News.



Британське видання розповідає Істрію українки Ілони Лемехи. Вона скористалась програмою "Homes for Ukraine". Жінка з Дніпра, в Україні залишилась її сім'я.



Ілона виїхала з України через Угорщину після того, як отримала візу для прибуття до Великобританії. В Лондонський аеропорт Станстед вона прибула 23 березня.



Програма "Дім для України" передбачає, що Британія буде платити людям 350 фунтів стерлінгів на місяць, якщо вони зможуть запропонувати біженцям принаймні окрему кімнату або окреме житло.



В аеропорту Ілона зустрілась з жінкою, що запропонувала їй житло. Раніше вони спілкувалися лише через повідомлення, знайшовши один одного в групі у Facebook.





Додамо, що не всім українцям вдається одразу отримати візу для прибуття до Великої Британії. Про це пише The Guardian. За даними видання Міністерство внутрішніх справ країни видало 18 600 віз українським родичам громадян Великобританії. Проте є біженці, які змушені повернутися в Україну через тривалі затримки з отриманням британських віз. ⠀

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ з України вимушено виїхало понад 3,6 млн громадян.