В UFL відкрили квіткові магазини в Харкові, Одесі та Львові

550 тисяч доставок, або іншими словами понад 1 мільйон з'єднаних сердець, — досягнення мережі UFL за 2020 рік по-справжньому вражають! І ці результати не випадковість, а закономірність. Адже компанія з 2003 року дуже серйозно і вдумливо розвиває сервіс і сьогодні пропонує:

Широкий вибір кольорів: троянди, кали, тюльпани, лілії, півонії, ромашки, хризантеми, орхідеї, гербери, іриси, гвоздики, фрезії, лотоси й лаванда, бамбук і бавовна — і це ще далеко неповний список з каталогу.

Будь-які виконання букетів:класичні й авторські, в кошиках і коробках, у вигляді композицій і в формі серця, поштучно і пелюстками для декору — аж до варіантів за вашим особистим ескізу.

Не тільки квіти:в UFL готові доставити найрізноманітніші подарунки, на кшталт повітряних куль, наборів з макарунсів або живих метеликів, і виготовити весільне оформлення, включаючи бутоньєрки й квіткові арки.

І все це доступно тепер в повному обсязі в Харкові, Одесі та Львові. Нові фірмові квіткові салони UFL в цих містах забезпечать клієнтам максимум комфорту. Це виражається в поєднанні цілого комплексу чинників:

можливість замовити доставку цілодобово — через сайт або кол-центр;

допомога в підборі або складанні букетів від досвідчених флористів;

оперативне виконання ваших замовлень — протягом буквально від 2-4 годин;

відстеження статусу замовлення і часу доставки в реальному часі;

безплатна картка до букета і фотозвіт про його вручення;

гнучка система знижок і фірмових бонусів для постійних клієнтів;

гарантія заміни букета і повернення коштів у разі будь-яких проблем;

доставка в окремі міста Харківської, Одеської та Львівської областей;

зручне розташування салонів з режимом 8.00-22.00 для самовивозу;

безліч варіантів готівкової та безготівкової оплати ваших замовлень;

вартість доставки букетів з нових салонів — абсолютно безплатно!

Якщо хочете дізнатися більше про роботу UFL і її фірмових магазинів як в Києві, так і в регіонах, переходите на офіційний сайт компанії - і доставка квітів для вас буде швидкою, приємною і доступною!



