В UFL відкрили квіткові магазини в Харкові, Одесі та Львові
Один з лідерів на ринку доставки квітів в Україні, компанія UFL, розширює присутність в регіонах — і відкриває власні салони в Харкові, Одесі та Львові. Завдяки цьому порадувати своїх близьких і коханих людей свіжими й унікальними букетами стало ще простіше
550 тисяч доставок, або іншими словами понад 1 мільйон з'єднаних сердець, — досягнення мережі UFL за 2020 рік по-справжньому вражають! І ці результати не випадковість, а закономірність. Адже компанія з 2003 року дуже серйозно і вдумливо розвиває сервіс і сьогодні пропонує:
- Широкий вибір кольорів: троянди, кали, тюльпани, лілії, півонії, ромашки, хризантеми, орхідеї, гербери, іриси, гвоздики, фрезії, лотоси й лаванда, бамбук і бавовна — і це ще далеко неповний список з каталогу.
- Будь-які виконання букетів:класичні й авторські, в кошиках і коробках, у вигляді композицій і в формі серця, поштучно і пелюстками для декору — аж до варіантів за вашим особистим ескізу.
- Не тільки квіти:в UFL готові доставити найрізноманітніші подарунки, на кшталт повітряних куль, наборів з макарунсів або живих метеликів, і виготовити весільне оформлення, включаючи бутоньєрки й квіткові арки.
І все це доступно тепер в повному обсязі в Харкові, Одесі та Львові. Нові фірмові квіткові салони UFL в цих містах забезпечать клієнтам максимум комфорту. Це виражається в поєднанні цілого комплексу чинників:
- можливість замовити доставку цілодобово — через сайт або кол-центр;
- допомога в підборі або складанні букетів від досвідчених флористів;
- оперативне виконання ваших замовлень — протягом буквально від 2-4 годин;
- відстеження статусу замовлення і часу доставки в реальному часі;
- безплатна картка до букета і фотозвіт про його вручення;
- гнучка система знижок і фірмових бонусів для постійних клієнтів;
- гарантія заміни букета і повернення коштів у разі будь-яких проблем;
- доставка в окремі міста Харківської, Одеської та Львівської областей;
- зручне розташування салонів з режимом 8.00-22.00 для самовивозу;
- безліч варіантів готівкової та безготівкової оплати ваших замовлень;
- вартість доставки букетів з нових салонів — абсолютно безплатно!
Якщо хочете дізнатися більше про роботу UFL і її фірмових магазинів як в Києві, так і в регіонах, переходите на офіційний сайт компанії - і доставка квітів для вас буде швидкою, приємною і доступною!
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