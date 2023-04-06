В Угорщині пропонують продовжити надзвичайний стан через війну РФ проти України, - законопроєкт
Прем'єр країни Віктор Орбан пропонує продовжити надзвичайний стан в Угорщині на 6 місяців через війну Росії з Україною, законопроєкт ще має прийняти парламент
Про це повідомляє Bloomberg, відповідний законопроєкт опубліковано на сайті уряду.
Bloomberg зазначає, що партія Орбана складає дві третини у парламенті, тож з великою ймовірністю, законопроєкт буде прийнято.
Видання також зазначає, що у випадку продовження надзвичайного стану, Орбан матиме вищі повноваження і після квітня - зокрема, зможе керувати указами.
Орбан змінив конституцію держави після четвертої перемоги на виборах минулого року, що дозволяє йому "керувати указами", якщо в сусідній країні йде війна. Bloomberg відзначає, що Орбан і до цього використовував надзвичайні повноваження, посилаючись на загрозу імміграції.
"Лише за минулий рік Орбан прийняв сотні указів, включно з переглядом цьогорічного бюджету, який зазвичай є компетенцією парламенту в демократичних країнах", - пояснює видання.
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