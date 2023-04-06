Про це повідомляє Bloomberg, відповідний законопроєкт опубліковано на сайті уряду.

Bloomberg зазначає, що партія Орбана складає дві третини у парламенті, тож з великою ймовірністю, законопроєкт буде прийнято.

Видання також зазначає, що у випадку продовження надзвичайного стану, Орбан матиме вищі повноваження і після квітня - зокрема, зможе керувати указами.

Орбан змінив конституцію держави після четвертої перемоги на виборах минулого року, що дозволяє йому "керувати указами", якщо в сусідній країні йде війна. Bloomberg відзначає, що Орбан і до цього використовував надзвичайні повноваження, посилаючись на загрозу імміграції.

"Лише за минулий рік Орбан прийняв сотні указів, включно з переглядом цьогорічного бюджету, який зазвичай є компетенцією парламенту в демократичних країнах", - пояснює видання.