В Україні 21 липня почнеться п'ятий етап вакцинації від COVID-19, - Ляшко

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення. Можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані, як організований колектив, у якому працює більше 50 осіб", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 квітня підписав план вакцинації від COVID-19, який передбачає щеплення більшості дорослих українців до кінця 2021 року.

Станом на 20 липня від початку вакцинальної кампанії у лютому щеплено понад 2,7 млн людей. З них обидві дози отримало майже 1,5 млн осіб.