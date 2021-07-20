В Україні 21 липня почнеться п'ятий етап вакцинації від COVID-19, - Ляшко
В Україні 21 липня почнеться п'ятий етап вакцинації, під час якого щепитися зможуть всі дорослі старше 18 років
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення. Можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані, як організований колектив, у якому працює більше 50 осіб", - сказав Ляшко.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 квітня підписав план вакцинації від COVID-19, який передбачає щеплення більшості дорослих українців до кінця 2021 року.
- Станом на 20 липня від початку вакцинальної кампанії у лютому щеплено понад 2,7 млн людей. З них обидві дози отримало майже 1,5 млн осіб.
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