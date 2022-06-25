В Україні 339 дітей загинуло й понад 611 дістали поранень за час повномасштабного вторгнення РФ
Від початку повномасштабної війни РФ проти України окупанти вбили 339 дітей, ще понад 611 поранили й пошкодили 2061 заклад освіти
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 25 червня 2022 року більше ніж 950 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 339 дітей загинуло та понад 611 поранено", - наголосили ювенальні прокурори.
Цифри не остаточні, тому що їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.
Стало відомо, що 9 березня внаслідок російського авіаобстрілу Ізюма на Харківщині загинула родина з 14-річним сином.
Також на Харківщині, у Вільхівці, 6 квітня ворожого артилерійського обстрілу отримав поранення 16-річний хлопець.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю", - зазначили в Офісі генпрокурора.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе