Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 25 червня 2022 року більше ніж 950 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 339 дітей загинуло та понад 611 поранено", - наголосили ювенальні прокурори.

Цифри не остаточні, тому що їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

Стало відомо, що 9 березня внаслідок російського авіаобстрілу Ізюма на Харківщині загинула родина з 14-річним сином.

Також на Харківщині, у Вільхівці, 6 квітня ворожого артилерійського обстрілу отримав поранення 16-річний хлопець.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю", - зазначили в Офісі генпрокурора.

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