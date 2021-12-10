В Україні повний курс COVID-вакцинації пройшли 84,4% освітян і 81% працівників у сфері інфраструктури

Про це Шкарлет написав у своєму Telegram-каналі.



"За оперативною інформацією, принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 1 млн 143 тис. педагогічних працівників закладів освіти (95,7%). Двома дозами вакциновано 88,4% освітян", - розповів Шкарлет.



Найбільше вакцинованих працівників - у закладах спеціалізованої освіти (94,2%), професійної (91%), загальної середньої (90,8%), дошкільної (87,1%), фахової передвищої (85,4%) та вищої (79,3%).



Лідерами з вакцинації освітян обома дозами стали Дніпропетровська (95,2%), Черкаська (94,5%), Сумська (93,9%), Луганська (93,7%) та Донецька (92,8%) області.



У школах принаймні одне щеплення мають більше 632 тисяч співробітників (96,9%).



"Безперечним лідером стала Дніпропетровська область, у якій 98,1% працівників закладів загальної середньої освіти отримали обидві дози вакцини", - зауважив Шкарлет.



На дистанційному навчанні перебувають 164 школи (1,1% від загальної кількості), тобто на 251 заклад менше, ніж 7 грудня.



Міністр освіти і науки наголосив на позитивній динаміці вакцинації серед працівників дитсадків. Одне щеплення від коронавірусу зробили 95,9%, а повністю імунізовані понад 87% співробітників.



Крім того, у сфері інфраструктури вакциновано 81% правцівників.



"Показник вакцинації в державній інфраструктурній сфері перевищує національний показник в 1,8 раза", - повідомляє



Найкращий рівень вакцинації демонструють Державне агентство розвитку туризму (100% працівників отримали принаймні першу дозу вакцини), Державне агентство інфраструктурних проєктів України (100% щеплених першою дозою), міністерство інфраструктури (97% щеплених першою дозою), Державна авіаційна служба України (97% щеплених першою дозою). Крім того, у сфері інфраструктури вакциновано 81% правцівників."Показник вакцинації в державній інфраструктурній сфері перевищує національний показник в 1,8 раза", - повідомляє Мінінфраструктури Найкращий рівень вакцинації демонструють Державне агентство розвитку туризму (100% працівників отримали принаймні першу дозу вакцини), Державне агентство інфраструктурних проєктів України (100% щеплених першою дозою), міністерство інфраструктури (97% щеплених першою дозою), Державна авіаційна служба України (97% щеплених першою дозою).