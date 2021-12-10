В Україні повний курс COVID-вакцинації пройшли 84,4% освітян і 81% працівників у сфері інфраструктури
Очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що 84,4% освітян в Україні пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу
Про це Шкарлет написав у своєму Telegram-каналі.
"За оперативною інформацією, принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 1 млн 143 тис. педагогічних працівників закладів освіти (95,7%). Двома дозами вакциновано 88,4% освітян", - розповів Шкарлет.
Найбільше вакцинованих працівників - у закладах спеціалізованої освіти (94,2%), професійної (91%), загальної середньої (90,8%), дошкільної (87,1%), фахової передвищої (85,4%) та вищої (79,3%).
Лідерами з вакцинації освітян обома дозами стали Дніпропетровська (95,2%), Черкаська (94,5%), Сумська (93,9%), Луганська (93,7%) та Донецька (92,8%) області.
У школах принаймні одне щеплення мають більше 632 тисяч співробітників (96,9%).
"Безперечним лідером стала Дніпропетровська область, у якій 98,1% працівників закладів загальної середньої освіти отримали обидві дози вакцини", - зауважив Шкарлет.
На дистанційному навчанні перебувають 164 школи (1,1% від загальної кількості), тобто на 251 заклад менше, ніж 7 грудня.
Міністр освіти і науки наголосив на позитивній динаміці вакцинації серед працівників дитсадків. Одне щеплення від коронавірусу зробили 95,9%, а повністю імунізовані понад 87% співробітників.
- Нагдаємо, 3 грудня Сергій Шкарлет повідомив, що 86,8% працівників навчальних закладів України повністю вакциновані від коронавірусу.
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