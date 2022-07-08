В Україні аграрії намолотили мільйон тонн зерна нового врожаю
В різних регіонах України аграрії розпочали збір нового врожаю. Вже намолотили мільйон тонн зерна
Про це інформує в фейсбуці Міністерство аграрної політики та продовольства України.
"Практично в усіх областях аграрії розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яке проведено на площі 417,3 тис. га (3 %). При врожайності 26,3 ц/га намолочено 1,1 млн тонн зерна нового врожаю", - йдеться в повідомленні
Озимого ячменю намолотили 717,8 тис. тонн, гороху - 24,6 тис. тонн і озимої пшениці - 355,8 тис. тонн.
Також у восьми областях почали збирати озимий ріпак на площі 43,5 тис. га. Вже намолотили 4% - це 67,3 тис. тонн насіння при урожайності 15,5 ц/га.
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