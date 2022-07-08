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В Україні аграрії намолотили мільйон тонн зерна нового врожаю

8 липня, 2022 п'ятниця
17:40
Економіка В Україні аграрії намолотили мільйон тонн зерна нового врожаю

В різних регіонах України аграрії розпочали збір нового врожаю. Вже намолотили мільйон тонн зерна

Про це інформує в фейсбуці Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"Практично в усіх областях аграрії розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур, яке проведено на площі 417,3 тис. га (3 %). При врожайності 26,3 ц/га намолочено 1,1 млн тонн зерна нового врожаю", - йдеться в повідомленні

Озимого ячменю намолотили 717,8 тис. тонн, гороху - 24,6 тис. тонн і озимої пшениці - 355,8 тис. тонн.

Також у восьми областях почали збирати озимий ріпак на площі 43,5 тис. га. Вже намолотили 4% - це 67,3 тис. тонн насіння при урожайності 15,5 ц/га.

  • У 2022-му через вторгнення Росії врожай зернових в Україні зменшиться орієнтовно на 20%, прогнозує британська розвідка.
  • Шмигаль заявив, що посівна кампанія в Україні пройшла успішно, засіяно 75% минулорічних площ.

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зерно
війна з Росією
аграрії
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