Про це повідомив глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль у телеграм.

"Посівна кампанія, попри безпрецедентні виклики, була проведена успішно. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, засіяно 75% від минулорічних площ", - зазначив він.

За словами прем'єра, аграрії починають підготовку до збору врожаю. Серед основних викликів - логістика і зберігання майбутнього врожаю.

"Перше, необхідність вивозу урожаю. Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Адже через блокування росією українських портів у нас залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур", - зазначив очільник уряду.

Другим викликом він назвав зберігання врожаю та додав, що Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн, вказав прем'єр-міністр.

Третім викликом він назвав забезпечення пального для аграріїв, над чим урядовці посилено працюють уже зараз.

У 2022-му через вторгнення Росії врожай зернових в Україні зменшиться орієнтовно на 20%, прогнозує британська розвідка.

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