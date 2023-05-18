Про це сказав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Зазначено, що Стефанчук відвідав підприємство в Норвегії, де виробляють ППО NASAMS.

"Відвідав сьогодні підприємство, де виробляють, зокрема, ППО NASAMS. Вони є в Україні й нам потрібно більше. І їх буде більше!!! Скоро! Зовсім скоро!", - написав Стефанчук.

Він повідомив, що разом із президентом Kongsberg Defence&Aerospace Ейріком Лі та президентом Стортингу Масудом Гаракхані говорив про збільшення постачання протиповітряних систем для Збройних Сил України.

"Аби ще ефективніше збивати все, що Росія в агонії випускає по мирних українських містах, і захиститися від брутальних атак, які РФ продовжує здійснювати проти України", - додав Стефанчук.