В Україні буде більше систем ППО NASAMS, - Стефанчук
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ході свого візиту до Норвегії повідомив, що Україна отримає ще більше систем ППО NASAMS
Про це сказав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Зазначено, що Стефанчук відвідав підприємство в Норвегії, де виробляють ППО NASAMS.
"Відвідав сьогодні підприємство, де виробляють, зокрема, ППО NASAMS. Вони є в Україні й нам потрібно більше. І їх буде більше!!! Скоро! Зовсім скоро!", - написав Стефанчук.
Він повідомив, що разом із президентом Kongsberg Defence&Aerospace Ейріком Лі та президентом Стортингу Масудом Гаракхані говорив про збільшення постачання протиповітряних систем для Збройних Сил України.
"Аби ще ефективніше збивати все, що Росія в агонії випускає по мирних українських містах, і захиститися від брутальних атак, які РФ продовжує здійснювати проти України", - додав Стефанчук.
- "Колись ми чули, що Patriot – це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot. І це ще не все". Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу української ППО та подякував усім, хто причетний до посилення Оборони.
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