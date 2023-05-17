"Колись ми чули, що Patriot – це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot. І це ще не все", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу української ППО та подякував усім, хто причетний до посилення Оборони
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Вісімнадцять із вісімнадцяти ракет збито. Тому й працюємо постійно над візитами, які принесуть іще можливостей, іще систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS. Знов і знов дякую і всім нашим партнерам у світі, хто допоміг нашій державі з відповідними системами захисту неба!", - сказав президент.
Зеленський подякував усім, хто залучений до роботи про посилення української ППО.
"Ми маємо памʼятати й те, яких зусиль варта така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей, інформаційної роботи дали нам змогу будувати таку систему ППО. Це колосальна робота… І я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений! На всіх рівнях. День за днем, місяць за місяцем наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист неба. Колись ми чули, що Patriot – це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot. І це ще не все, що ми забезпечимо для України! Ми – разом із партнерами України – зробимо захист від терору максимально міцним", - заявив президент України Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, у ніч на 16 травня Росія здійснила "виняткову за щільністю" атаку на Київ, з використанням водночас дронів, крилатих та балістичних ракет - вона стала восьмою від початку місяця. Падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах.
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