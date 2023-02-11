В Україні буде створено центр гуманітарного розмінування, - Шмигаль
В Україні буде створено центр гуманітарного розмінування, який виконуватиме функції аналітичного центру та узагальнюватиме інформацію щодо потреб розмінування в міністерств, ОВА, країн-партнерів та міжнародних організацій
Про це повідомили 11 лютого в telegram-каналі прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"На сьогоднішній нараді з МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС обговорили проблемні питання гуманітарного розмінування в Україні та обов’язки майбутньої установи", - йдеться у дописі.
Зазначається, що український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності, а також дасть можливість залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування.
Також додається, що через російську агресію Україна на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами й снарядами країн у світі. Гуманітарне розмінування є першим етапом відновлення деокупованих територій, який дає можливість почати відбудову житла й критичної інфраструктури.
- 10 лютого Шмигаль повідомив, що Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС і 33% блочних ТЕЦ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.85Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе