В Україні буде створено центр гуманітарного розмінування, - Шмигаль

Про це повідомили 11 лютого в telegram-каналі прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"На сьогоднішній нараді з МВС, Міноборони, Мінекономіки та ДСНС обговорили проблемні питання гуманітарного розмінування в Україні та обов’язки майбутньої установи", - йдеться у дописі.

Зазначається, що український центр гуманітарного розмінування покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності, а також дасть можливість залучити всі можливі ресурси для проведення розмінування.

Також додається, що через російську агресію Україна на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами й снарядами країн у світі. Гуманітарне розмінування є першим етапом відновлення деокупованих територій, який дає можливість почати відбудову житла й критичної інфраструктури.