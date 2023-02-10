Про це 10 лютого повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що російські окупанти сьогодні знову завдали масованої ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі України.

"Загалом через постійні атаки пошкодженими залишаються майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій. Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб’єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блочних ТЕЦ", - зазначив очільник уряду.

За його словами, кожна друга підстанція Укренерго була атакована ворогом за останні чотири місяці.

"Попри цей терор, абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом. Ремонти йдуть, ресурсів для завершення зими достатньо, генератори — надходять, енергетичне обладнання від партнерів — їде", - заявив Шмигаль.