В Україні будуть контролювати використання антибіотиків у ветеринарії

Про це повідомляється на сайті міністерства.



Метою цієї норми є зменшення ризиків для здоров’я людей, спричинених стійкістю бактеріальних інфекцій до протимікробних препаратів.



Зазначається, що наразі антибіотики залишаються основними лікарськими засобами для боротьби з бактеріальними інфекціями у ветеринарній медицині.



"Неконтрольоване, надмірне застосування таких ліків у тваринництві призводить до того, що проблема стійкості до протимікробних препаратів є серйозною загрозою для здоров’я людей", – сказав заступник міністра економіки України Тарас Качка.



Відомо, що новим наказом регулюватиметься порядок використання антибіотиків у ветеринарній медицині. Також встановлюють вимоги до подання звітів ветеринарами щодо того скільки та які антибіотики було використано.



Заступник міністра економіки повідомив, що нове регулювання набуде чинності 21 березня 2023 року. Його розроблено відповідно до закону "Про ветеринарну медицину", прийнятого Верховною радою 4 лютого 2021 року.



Крім того, цей план є частиною Національного плану дій щодо боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів.

Нагадаємо, що з квітня українці зможуть придбати антибіотики в аптеках лише за е-рецептом.