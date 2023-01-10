В Україні через несприятливі метеоумови діють цілодобові ліміти споживання електроенергії, - Укренерго
Унаслідок низьких температур і сильних поривів вітру в енергосистемі України зріс дефіцит навіть у нічні години, тому можливі аварійні відключення світла
Про це повідомляє Укренерго.
"Станом на 10:00 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів. Також зросло споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, у тому числі і в нічні години", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведено ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00, і в багатьох регіонах їх уже перевищено.
"Також в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи", - попередили в Укренерго.
Там нагадали, що у прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж унаслідок дій окупантів.
"Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії", - резюмували в Укренерго.
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