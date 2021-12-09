В Україні для 350 тис. домогосподарств зменшили ціну газу
За базовим тарифом ГК "Нафтогаз України" 350 тис. домогосподарств платитимуть 7,96 грн за кубометр
Про це повідомляє Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
НКРЕКП 9 грудня перевела клієнтів "постачальника останньої надії" на базовий тариф ГК "Нафтогаз України". Ціна газу для 350 тис. домогосподарств складе 7,96 грн за кубометр замість 46,22 грн.
Раніше "Нафтогаз України" пропонував автоматично перевести клієнтів на базовий річний тариф (7,96 грн за кубометр газу). Після ухвалення закону про введення на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії це стало можливим для клієнтів "постачальника останньої надії".
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