В Україні дощитиме, очікується вітер і туман: прогноз від Наталки Діденко на 25 жовтня
Завтра, 25 жовтня, в Україну прийдуть атмосферні фронти, тому в багатьох областях пройдуть дощі
Про це в телеграмі повідомила синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.
В Україні дощитиме всюди, окрім смуги від Чернігівщини через Полтавщину, Дніпро до Запоріжжя. Хіба що тумани все ж наповнюватимуть вологою повітря.
На Сході України вітер буде рвучким, сильним, а загалом переважно помірний, південного напрямку.
Температура повітря найближчої ночі сягатиме позначки +6 - +12 градусів, завтра вдень +12 - +16, на Заході +14 - +18 градусів, у південній частині прогнозується +15 - +20 градусів.
У Києві дощ 25 жовтня більш ймовірний в другій половині дня чи вже надвечір. Вранці та частина дня без опадів. Можливий туман.
Температура повітря у столиці завтра вночі +9 - +11 градусів, вдень повітря прогріється до +12 - +14 градусів.
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