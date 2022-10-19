Обидві частини розслідування про "батальйон Монако" мають на хайповій меті зіграти на почуттях "пролетаріату" до "буржуїв", які присмоктались до народної крові та п'ють. Це як журнал "Крокодил", тільки у форматі відео.

Так, в Україні існує чимало багатих людей, котрі мають великі бізнеси й заробили величезні гроші. Так, багато з них заробили їх не зовсім чесним шляхом, але вони заробляли їх роками, якщо не десятиліттями, в країні, в якій жили ми всі разом і приймали правила, за якими вона існувала. Сама по собі наявність багатих людей не повинна нас дивувати й тим паче шокувати. Це такі ж біженці, просто з величезними грошима. Якщо він може жити в Монако — то хай живе.

Особисто для мене ці відеоматеріали цінні двома висновками.

Сама по собі наявність багатих людей не повинна нас дивувати й тим паче шокувати. Це такі ж біженці, просто з величезними грошима. Якщо він може жити в Монако — то хай живе

Перший — кумедний. Люди, котрі можуть собі купити автівку за пару сотень тисяч доларів, приїжджають ввечері в респектабельне європейське казино в шортах, шльопках і з барсеткою. Вони взагалі не мають уявлення про етикет, освіту та виховання, бо їх за гроші не купиш. Лише автівки та будинки. Це схоже на нашестя варварів, яким гроші надали можливість заходити в заклади, які колись відвідувала справжня аристократія, королі, герцоги й графи. Ті, що стояли коло джерел європейської цивілізації.

В Україні гостра нестача еліт і де їх взяти — невідомо. Ті, що впливові й з грошима — просто малокультурні кугути, які переймаються лише особистою безпекою і на країну впливати не мають ні бажання, ні таланту

Другий — не дуже веселий. Ці відео яскраво демонструють, що в Україні гостра нестача еліт і де їх взяти — невідомо. Ті, що впливові й з грошима — просто малокультурні кугути, які переймаються лише особистою безпекою і на країну впливати не мають ні бажання, ні таланту. Вони є елітою лише самі для себе і продемонструвати щось країні, окрім своїх бентлі та астонмартінів, не можуть.

А ті, що з талантами та совісні — не мають ресурсів для якісного масштабного впливу на країну і можуть хіба що написати пару справді гарних віршів.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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