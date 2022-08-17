У ДБР розслідуватимуть законність перетину державного кордону "Батальйоном Монако"

Про це повідомили в ДБР.

Досудове розслідування почали за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні "Української правди".

"Зокрема, в рамках розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами цього розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів", – зазначено в повідомленні.

Журналісти "Української правди" опублікували розслідування про українських народних депутатів, які виїхали до Ніцци та Монако під час війни. Зокрема, у виданні стверджують, що там перебувають нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Григорій Суркіс і його брат Ігор.

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