Про це він розповів в етері Еспресо.

"Збереження генофонду української нації, а також фертильності (репродуктивна здатність - ред.) чоловіків і жінок є дуже актуальними на сьогодні. На мою думку, мало цьому питанню приділяється уваги. Більше ми плануємо відроджувати підприємства, будинки та інше, але треба думати й про відродження нашої нації. Сьогодні демографічна ситуація у нашій країні є катастрофічною. Ось вам наведу декілька цифр. У 1990 році населення України було 52 млн, у рік народжувалося 673 тис. дітей. У 2020 році народилося 293 тис. немовлят. Вже у 2022 році нас було 37 млн, а станом на 5 травня 2023 року залишилося 28 млн. Минулого року народилося 195 тис. дітей, при тому, що народжували жінки, які завагітніли ще до повномасштабної війни. Коефіцієнт фертильності цього року за даними Інституту демографії становить 0,8, а можливо й буде нижчим", - зауважив професор кафедри акушерства та гінекології.

Стефан Хміль пояснив, щоб підтримувати кількість населення і відбувалося відновлення нації, то цей коефіцієнт щодо народжуваності має бути 2,15 дитини, тобто кожна жінка має народити трохи більш як двоє дітей. А ми маємо коефіцієнт 0,8, відповідно, катастрофічно падає народжуваність.

"Я думаю, що це питання заслуговує великої уваги. Треба цю проблему підіймати як на регіональних рівнях, так і на державному, допомагати тим жінкам, які хочуть планувати вагітність. Повинні бути регіональні, міські, обласні проєкти, де б виділялися кошти на лікування безпліддя. Можливо буде трохи недоречно сказати, однак зараз йде дискусія про фільм з бюджетом у 33 млн грн, я собі порахував, що приблизно за ці кошти народилося б 200 дітей за допомогою репродуктивних технологій. Однак це моя думка, як репродуктолога", - сказав професор Хміль.