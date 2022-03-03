В Україні хочуть посилити покарання за мародерство
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство". Мародерство мають намір прирівняти до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою.
Відповідний законопроєкт №7124 зареєстровано у парламенті, передає Еспресо.TV.
"Змінами до Кримінального кодексу пропонується доповнити склади злочинів, передбачені у статтях 185 (крадіжка), 186 (грабіж), 187 (розбій), 189 (вимагання), 191 (заволодіння майном), кваліфікуючою ознакою – скоєння в умовах воєнного стану", – йдеться у пояснювальній записці.
Також ініційовано підвищення мінімальної межі покарання за ст.432 КК (викрадення на полі бою речей, які є при убитих або поранених) у вигляді ув’язнення від трьох до п'яти років.
"Факти мародерства наразі стали широко поширеними і фіксуються в багатьох регіонах нашої країни. Водночас достатня м'якість засобів кримінально-правового реагування на такі дії підштовхує громадян самостійно здійснювати "справедливість", а фактично – самосуд над мародерами", – наголошується в пояснювальній записці до документа.
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