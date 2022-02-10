В Україні лікарням за роботу в умовах НС виділятимуть понад 1 млн грн щомісяця, - Ляшко

Про це повідомляє "РБК-Україна".



За словами міністра, Національна служба здоров'я України (НСЗУ) завершує останні контрактування по цьому пакету.



Лікарні, які отримали контракти по пакету "готовності" регіональні департаменти охорони здоров'я визначили як опорні для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Йдеться про один медзаклад на 200 тис. населення відповідної області.



"Щомісяця медзаклад, який уклав контракт на вищезгаданий пакет медичних послуг, отримуватиме від НСЗУ фінансування у розмірі 1 053 510 гривень", - сказав Ляшко під час робочого візиту до багатопрофільної лікарні у Лубнах на Полтавщині.



Ляшко повідомив, що всього у 2022 році на цей пакет передбачається майже 2,5 млрд грн. Він додав, що лікарня в Лубнах вже уклала договір з НСЗУ на 18 пакетів медичних послуг, включно з пакетом про "готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуаціях".



"Готовність до реагування" - новий пакет, яким передбачається платити лікарням понад 1 млн гривень щомісяця незалежно від того, чи будуть госпіталізовані хворі на інфекційні хвороби, у тому числі з коронавірусною хворобою, чи ні.



"Держава платить за готовність надавати медичну допомогу при необхідності. Всього в Україні за цим пакетом працюватимуть 199 медзакладів. Найбільше - у Києві та Дніпропетровській області - по 16 лікарень", - наголосив міністр.



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