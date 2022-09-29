Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Старший лейтенант ОМОНу Олег Шершнєв успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - ідеться в повідомленні. Так само Штефан висловився і про смерть Максима Туєва.

Раніше офіцер повідомив, що на війні в Україні ліквідували майора російської армії Магомеда Курбанова.