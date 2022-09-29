В Україні ліквідували двох старших лейтенантів російського ОМОНу, - офіцер ЗСУ Штефан
Під час війни Росії проти України ліквідували двох старших лейтенантів російського ОМОНу Олега Шершнєва та Максима Туєва
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Старший лейтенант ОМОНу Олег Шершнєв успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - ідеться в повідомленні. Так само Штефан висловився і про смерть Максима Туєва.
- Раніше офіцер повідомив, що на війні в Україні ліквідували майора російської армії Магомеда Курбанова.
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