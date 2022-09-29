Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Майор Курбанов Магомед успішно провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив військовий.

28 вересня він писав, що на війні проти України ліквідували двох капітанів і старших летенантів, майора та лейтенанта російської армії.

Також Анатолій Штефан розповів, що українські військові в ніч на 28 вересня завдали удару по російському командному пункту та знищили 12 загарбників.

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