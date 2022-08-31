В Україні ліквідували лейтенанта російських спецпризначенців центру "Вітязь", - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували лейтенанта російського центру спецпризначення "Вітязь" Олександра Потапова
Про повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Лейтенант Олександр Потапов 604-го центру спецпризначення "Вітязь" зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 31 серпня Анатолій Штефан заявив, що на війні Росії проти України ліквідували старшого лейтенанта армії РФ Данила Конишева.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.24
-
EUR
Купівля 39.43Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе