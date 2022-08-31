"Денацифікувася й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні Росії проти України ліквідували старшого лейтенанта російської армії Данила Конишева
Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Старший лейтенант Конишев Данил зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 30 серпня Анатолій Штефан розповів, що на війні РФ проти України ліквідували командира роти російського розвідувального батальйону капітана Євгена Козловського.
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