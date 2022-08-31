Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Старший лейтенант Конишев Данил зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

30 серпня Анатолій Штефан розповів, що на війні РФ проти України ліквідували командира роти російського розвідувального батальйону капітана Євгена Козловського.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb