Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Командир роти розвідбату 200-ї окремої мотострілецької бригади капітан Козловський Євген зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.

30 серпня Анатолій Штефан повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували командира 1-го армійського корпусу РФ "старшого лейтенанта" Андрія Куприненка з Донецька.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb