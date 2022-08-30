В Україні ліквідували командира роти російських розвідників, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували командира роти російського розвідувального батальйону капітана Євгена Козловського
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Командир роти розвідбату 200-ї окремої мотострілецької бригади капітан Козловський Євген зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 30 серпня Анатолій Штефан повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували командира 1-го армійського корпусу РФ "старшого лейтенанта" Андрія Куприненка з Донецька.
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