В Україні ліквідували командира 1-го армійського корпусу РФ із Донецька, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували командира 1-го армійського корпусу РФ "старшого лейтенанта" Андрія Куприненка з Донецька
Про це повідомив Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Андрій Куприненко із м. Донецьк, псевдо старший лейтенант, командир орків 1 АК РОА. Зрадника наздогнала карма", - наголосив він.
- 29 серпня Анатолій Штефан розповів, що на війні Росії проти України ліквідували старшого лейтенанта армії РФ Максима Громова.
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