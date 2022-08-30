Про це повідомив Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Андрій Куприненко із м. Донецьк, псевдо старший лейтенант, командир орків 1 АК РОА. Зрадника наздогнала карма", - наголосив він.

29 серпня Анатолій Штефан розповів, що на війні Росії проти України ліквідували старшого лейтенанта армії РФ Максима Громова.

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