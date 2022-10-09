В Україні ліквідували пожежника й поліцейського, який перейшов на бік РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України ліквідували пожежника й поліцейського Дениса Полов'янова, який перейшов на бік окупантів
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Зрадника (пожежника, згодом - вєртухая) Полов'янова Дениса теж рашисти не забули. Кинули в бій, де він успішно провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.
- 8 жовтня військовий повідомив, що в ході війни РФ проти України ліквідували командира дивізіону та підполковника російської армії Олексія Кондрашова.
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