Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Зрадника (пожежника, згодом - вєртухая) Полов'янова Дениса теж рашисти не забули. Кинули в бій, де він успішно провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.

8 жовтня військовий повідомив, що в ході війни РФ проти України ліквідували командира дивізіону та підполковника російської армії Олексія Кондрашова.

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