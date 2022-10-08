Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Командир дивізіону підполковник Олексій Кондрашов успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.

7 жовтня військовий повідомив, що на війні Росії проти України ліквідували капітана третього рангу Олексія Кучерова.

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