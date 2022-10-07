Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Капітан 3 рангу Олексій Кучеров успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - ідеться в повідомлені.

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7 жовтня в Україні також знищили капітана прикордонних військ ФСБ Олексія Корнілова.