В Україні знищили капітана армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
У ході війни Росії проти України ліквідували капітана третього рангу Олексія Кучерова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Капітан 3 рангу Олексій Кучеров успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - ідеться в повідомлені.
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- 7 жовтня в Україні також знищили капітана прикордонних військ ФСБ Олексія Корнілова.
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