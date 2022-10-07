В Україні ліквідували капітана прикордонвійськ ФСБ, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні Росії проти України знищили капітана прикордонних військ ФСБ Олексія Корнілова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Капітан прикордонних військ ФСБ Олексій Корнілов успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - йдеться в повідомлені.
- 7 жовтня в Укрїні ліквідували лейтенантів російської армії Артема Бернгардта й Нікіту Єлішева.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.22
Купівля 40.22Продаж 41.04
-
EUR
Купівля 38.97Продаж 40.03
- Актуальне
- Важливе