Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Капітан прикордонних військ ФСБ Олексій Корнілов успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - йдеться в повідомлені.

7 жовтня в Укрїні ліквідували лейтенантів російської армії Артема Бернгардта й Нікіту Єлішева.