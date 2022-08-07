Про це заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Мусарському майору запасу Олександру Ангулову не сиділося спокійно на пенсії. Вирішив добровольцем поїхати в Україну, де успішно був офіційно денацифікований та демілітаризований", - наголосив він.

6 серпня стало відомо, що на війні РФ проти України ліквідували заступника отамана Новоросійського районного козачого товариства Миколу Арістова.

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