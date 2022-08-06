Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Заступник отамана Новоросійського районного кізячого товариства Микола Арістов кинув дружину та коня та поїхав шукати пригоди в Україну. За традицією кізяцтва був офіційно денацифікований та демілітаризований", - наголосив він.

4 серпня на Донеччині бійці 81-ї аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідували групу росіян.

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