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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині українські десантники знищили групу російських окупантів

На Донеччині українські десантники знищили групу російських окупантів

4 серпня, 2022 четвер
07:34
війна з Росією втрати окупантів

На Донеччині бійці 81-ї аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідували групу російських загарбників

Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.

"На Донеччині, десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів", - наголосили українські військові.

На фото представлені вбиті росіяни, їхні особисті речі та контракти на 6 місяців.

  • 31 липня ЗСУ знищили нові російські склади з боєприпасами, танки, артустановки й ліквідували 52 росіян.

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