На Донеччині українські десантники знищили групу російських окупантів
На Донеччині бійці 81-ї аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідували групу російських загарбників
Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.
"На Донеччині, десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів", - наголосили українські військові.
На фото представлені вбиті росіяни, їхні особисті речі та контракти на 6 місяців.
- 31 липня ЗСУ знищили нові російські склади з боєприпасами, танки, артустановки й ліквідували 52 росіян.
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