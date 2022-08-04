Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.

"На Донеччині, десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили групу російських окупантів", - наголосили українські військові.

На фото представлені вбиті росіяни, їхні особисті речі та контракти на 6 місяців.

31 липня ЗСУ знищили нові російські склади з боєприпасами, танки, артустановки й ліквідували 52 росіян.

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