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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ знищили нові російські склади з боєприпасами, танки, артустановки й ліквідували 52 рашистів

ЗСУ знищили нові російські склади з боєприпасами, танки, артустановки й ліквідували 52 рашистів

1 серпня, 2022 понедiлок
06:15
війна з Росією Знищений російський танк

Українське військо влучило по 4 складах боєприпасів росіян, 4 танках, 8 бронемашинах й автомобільній техніці, а також "підсмажило" 52 рашисти

Про це передає ОК "Південь" в фейсбук.
 
"Нашою авіацією нанесено два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного, а ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удар по ворожим станціям радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки", - йдеться в повідомленні.
 
Також підтверджено влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районе залізничної станції Брилевка. Втрати дорозвідуються.
 
Підтверджені втрати складають: 52 рашисти, 4 танки, 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С", самохідну артуствновку, 8 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також ще 4 склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах.

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Україна
російська армія
ЗСУ
окупанти
Вбиті росіяни
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