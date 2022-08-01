Про це передає ОК "Південь" в фейсбук.



"Нашою авіацією нанесено два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного, а ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удар по ворожим станціям радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки", - йдеться в повідомленні.



Також підтверджено влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районе залізничної станції Брилевка. Втрати дорозвідуються.



Підтверджені втрати складають: 52 рашисти, 4 танки, 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С", самохідну артуствновку, 8 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також ще 4 склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах.

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