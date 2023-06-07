Про це пише Кавказ.Реалії, інформацію про похорон військового підтверджують власні джерела видання.

Повідомляється, що Ямадаєв загинув у квітні в Бахмуті.

За даними видання, злочинець завербувався у ПВК Вагнера у колонії в Ульяновській області РФ, на фронт прибув на початку року.

Він був засуджений у 2016 році Одинцовським райсудом Московської області на десять років позбавлення волі в колонії суворого режиму за кількома статтями: заподіяння легкої шкоди здоров'ю з хуліганських спонукань, викрадення автомобіля, насильство щодо представника влади, розбій в особливо великому розмірі та викрадення паспорта.

"Раніше, перебуваючи в колонії, Ямадаєв записав відеозвернення, адресоване президенту Росії Володимиру Путіну, з проханням звернути увагу на "свавілля" у виправній установі, де, за його словами, ув'язнених "принижують та обмежують". Він показав шрами на руках, сказавши, що завдав собі пошкодження, як випливає з його слів – на знак протесту проти побиття його друзів", - розповідає видання.