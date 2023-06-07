В Україні ліквідували сина ексдепутата держдуми РФ та чеченського польового командира Ямадаєва
В Україні ліквідували Сайда-Хусейна Ямадаєва - завербованого до ПВК Вагнера сина ексдепутата держдуми РФ та чеченського польового командира, визнаного героєм Росії
Про це пише Кавказ.Реалії, інформацію про похорон військового підтверджують власні джерела видання.
Повідомляється, що Ямадаєв загинув у квітні в Бахмуті.
За даними видання, злочинець завербувався у ПВК Вагнера у колонії в Ульяновській області РФ, на фронт прибув на початку року.
Він був засуджений у 2016 році Одинцовським райсудом Московської області на десять років позбавлення волі в колонії суворого режиму за кількома статтями: заподіяння легкої шкоди здоров'ю з хуліганських спонукань, викрадення автомобіля, насильство щодо представника влади, розбій в особливо великому розмірі та викрадення паспорта.
"Раніше, перебуваючи в колонії, Ямадаєв записав відеозвернення, адресоване президенту Росії Володимиру Путіну, з проханням звернути увагу на "свавілля" у виправній установі, де, за його словами, ув'язнених "принижують та обмежують". Він показав шрами на руках, сказавши, що завдав собі пошкодження, як випливає з його слів – на знак протесту проти побиття його друзів", - розповідає видання.
- У ніч з 4 на 5 червня було вбито старшого оперативного угруповання "Бєлгород", полковника гвардії Андрія Стесєва.
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