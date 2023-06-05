Вночі було вбито старшого оперативного угруповання "Бєлгород" полковника гвардії Стесєва, - ГУР
У ніч з 4 на 5 травня було вбито старшого оперативного угруповання "Бєлгород", полковника гвардії Андрія Стесєва
Про це пише Головне управління розвідки.
Повідомляється, що Стесєва було вбито у населеному пункті Нова Таволжанка, що у Шебекінському районі Бєлгородської області РФ.
Зазначається, що раніше він обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку ВДВ РФ.
- 13 травня у Кліщівці під Бахмутом ЗСУ ліквідували командира російської бригади та начальника штабу.
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