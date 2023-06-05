Про це пише Головне управління розвідки.

Повідомляється, що Стесєва було вбито у населеному пункті Нова Таволжанка, що у Шебекінському районі Бєлгородської області РФ.

Зазначається, що раніше він обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку ВДВ РФ.