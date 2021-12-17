В Україні минулої доби зафіксовано 8899 заражень коронавірусом, 328 пацієнтів померли
Станом на ранок 17 грудня в Україні зафіксовано 3 597 046 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 92 641 - летальні, 3 306 465 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 16 грудня було зареєстровано 8899 нових випадків COVID-19 (у тому числі 779 дітей та 98 медпрацівників), 21 650 пацієнтів одужали, 328 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1385;
- Вінницька область - 334;
- Волинська область - 412;
- Дніпропетровська область - 355;
- Донецька область - 564;
- Житомирська область - 218;
- Закарпатська область - 287;
- Запорізька область - 559;
- Івано-Франківська область - 193;
- Київська область - 392;
- Кіровоградська область - 130;
- Луганська область - 93;
- Львівська область - 401;
- Миколаївська область - 332;
- Одеська область - 556;
- Полтавська область - 527;
- Рівненська область - 264;
- Сумська область - 239;
- Тернопільська область - 198;
- Харківська область - 294;
- Херсонська область - 80;
- Хмельницька область - 367;
- Черкаська область - 318;
- Чернівецька область - 151;
- Чернігівська область - 250.
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