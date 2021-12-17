В Україні минулої доби зафіксовано ​​​​​​8899 заражень коронавірусом, 328 пацієнтів померли

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 16 грудня було зареєстровано ​​​​​​8899 нових випадків COVID-19 (у тому числі 779 дітей та 98 медпрацівників), 21 650 пацієнтів одужали, 328 людей померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 1385;

Вінницька область - 334;

Волинська область - 412;

Дніпропетровська область - 355;

Донецька область - 564;

Житомирська область - 218;

Закарпатська область - 287;

Запорізька область - 559;

Івано-Франківська область - 193;

Київська область - 392;

Кіровоградська область - 130;

Луганська область - 93;

Львівська область - 401;

Миколаївська область - 332;

Одеська область - 556;

Полтавська область - 527;

Рівненська область - 264;

Сумська область - 239;

Тернопільська область - 198;

Харківська область - 294;

Херсонська область - 80;

Хмельницька область - 367;

Черкаська область - 318;

Чернівецька область - 151;

Чернігівська область - 250.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.