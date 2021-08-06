В Україні можна буде легально розраховуватись криптовалютами, - Мінцифри

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.



Відповідний законопроєкт вже готується в парламенті до другого читання.



"Гарантії для українських покупців криптовалюти підвищаться завдяки тому, що певні криптобіржі отримуватимуть дозвіл на роботу саме в Україні, відповідно їх ми й перевірятимемо і слідкуватимемо за тим, щоб вони працювали добросовісно", - сказав заступним міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняк.



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