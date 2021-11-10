В Україні можуть затримуватися потяги: які саме

Про це повідомляє "Укрзалізниця".



Поїзди можуть запізнюватися через ремонтні роботи на ділянці Миронівка - ім. Тараса Шевченка.



Запізнення можливі на таких станціях:

Миронівка;

П'ятихатки;

Тимкове;

Бурти;

Херсон.

Орієнтовний час затримки потягів - від п'яти хвилин до години. Ремонтні роботи мають завершитися 12 листопада.

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