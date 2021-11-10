В Україні можуть затримуватися потяги: які саме
В Україні 11 і 12 листопада можливі затримки низки потягів
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Поїзди можуть запізнюватися через ремонтні роботи на ділянці Миронівка - ім. Тараса Шевченка.
Запізнення можливі на таких станціях:
- Миронівка;
- П'ятихатки;
- Тимкове;
- Бурти;
- Херсон.
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