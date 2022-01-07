В Україні на Різдво не працюватимуть центри COVID-вакцинації

Про це повідомляє МОЗ.



"7 січня центри та пункти вакцинації від COVID-19 будуть закриті", - ідеться в заяві.



У повідомленні додали, що 8 січня вони продовжать роботу за звичайним графіком.

Нагадаємо, в Україні повний курс COVID-вакцинації пройшло майже 45% дорослого населення.

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