В Україні на Різдво не працюватимуть центри COVID-вакцинації
7 січня в Україні тимчасово не працюватимуть центри вакцинації від коронавірусу
Про це повідомляє МОЗ.
"7 січня центри та пункти вакцинації від COVID-19 будуть закриті", - ідеться в заяві.
У повідомленні додали, що 8 січня вони продовжать роботу за звичайним графіком.
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