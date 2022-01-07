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В Україні на Різдво не працюватимуть центри COVID-вакцинації

7 січня, 2022 п'ятниця
11:36
Суспільство Вакцинація

7 січня в Україні тимчасово не працюватимуть центри вакцинації від коронавірусу

Про це повідомляє МОЗ.

"7 січня центри та пункти вакцинації від COVID-19 будуть закриті", - ідеться в заяві.

У повідомленні додали, що 8 січня вони продовжать роботу за звичайним графіком.

  • Нагадаємо, в Україні повний курс COVID-вакцинації пройшло майже 45% дорослого населення.

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