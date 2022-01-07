В Україні повний курс COVID-вакцинації пройшло майже 45% дорослого населення
Станом на ранок 7 січня двома дозами вакцини від коронавірусу щеплено майже 45% дорослих українців
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Від початку вакцинальної кампанії щеплення від коронавірусу отримали 14 800 318 людей, з них вакциновані однією дозою 14 800 316 громадян. Повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 13 950 698 людей.
Додаткове щеплення зробили 5 787 українців. Бустерну дозу вакцини ввели 16 216 людям.
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