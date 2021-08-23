В Україні набув чинності закон, який прирівнює е-паспорти до звичайних

Про це йдеться у прикінцевих положеннях закону, текст якого опублікований на сайті Верховної Ради.



Згідно з текстом документу, він закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів.



Таким чином, е-паспорт можна буде використовувати під час подорожей залізницею або літаком у межах України, під час медичного обслугвування чи банківських операцій, для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти, а також під час придбання товарів у магазині й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.



При цьому е-паспорти будуть доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 квітня підписав закон, який прирівнює е-паспорти до паперових.