В Україні намолотили майже 5,9 млн тонн зерна нового врожаю
Українські аграрії вже намолотили 5 млн 882 тис. тонн зерна нового врожаю. Сільгоспвиробники Тернопільщини та Вінниччини завершили збирання гороху
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
"В Україні намолочено 5 млн 882 тис. тонн зерна нового врожаю. Аграрії всіх областей України провели збір ранніх зернових та зернобобових культур на площі 1495 тис. га при врожайності 39,4 ц/га", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що аграрії зібрали 2253,3 тисячі тонн ячменю з площі 577,2 тис. га, (врожайність - 39,0 ц/га), пшениці - 3420,2 тисячі т з 831 тис. га (врожайність - 41,2 ц/га), гороху - 208,9 тисячі т з 85 тисяч га (врожайність - 24,6 ц/га).
За даними Міністерства, зі збирання зернових лідирують сільгосптоваровиробники Миколаївщини - 344,8 тисячі га, найбільший намолот на Одещині – 1297 тисяч тонн.
Також повідомляється, що аграрії Тернопільщини та Вінниччини завершили збирання гороху.
Крім цього, сільгосптоваровиробники всіх областей проводять збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 563,5 тисячі га, намолочено 1390,1 тисячі тонн насіння при урожайності 24,7 ц/га.
- Попри повномасштабне вторгнення українські аграрії вже провели дві успішні посівні. За цей час у 22 регіонах було намолочено 2 млн тонн зерна.
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